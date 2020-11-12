李小加：正籌劃幾件大事　奠定港未來10年金融繁榮

他提到的第一件事為推出一個電子平台，讓市場各方和監管機構都能獲取新股發行資訊，並且無縫互動，通過技術改革實現新股上市程序簡化、完全無紙化、結算周期大大縮短，以及減少新股申購預繳凍結資金，又形容平台是香港新股市場20多年來最大的基礎設施改革。

第二件事則為上市制度的持續完善與擴容。港交所於2018年容許同股不同權(WVR)、未有收入生物科技公司上市，惟上月總結企業版WVR諮詢時，未接受相關架構公司在港第一上市，只接受企業WVR中概股在港第二上市。

李小加指，當年是經歷了多次廣泛市場諮詢後才修訂了上市規則，市場的需求不斷變化，所以上市制度的安排也必須與時俱進，未來會在合適的時候發起有關諮詢，繼續完善上市規則。

他又指，採用不同投票權架構的新經濟公司愈來愈多，而且其中也有不少是法團不同投票權架構，諮詢時大部分回應原則上支持容許企業WVR公司上市，但對執行未達共識，認為先接受相關架構公司第二上市，可成為未來經驗，為日後修訂不同投票權制度、不斷增加上市制度的包容性提供有益的參考。

至於第三件大事則是拓寬滬深港通的投資範圍，尤其是將符合一定條件的第二上市的股份，以及未有收入的生物科技公司納入港股通投資範圍。李小加指，該所一直在與內地合作夥伴及監管機構討論，將相關公司納入港股通投資範圍，為兩地市場的投資者提供更多的投資機遇，同時堅信互聯互通的大門只會愈開愈大。

他又提到，互聯互通機制「未來還有很長的路要走」，升級和完善的空間很大，包括從二級市場延伸至一級市場(新股通)、現貨市場擴展至期貨市場(期貨通)。港交所去年3月已獲MSCI授權，可推出MSCI中國A股指數期貨，而該所一直與監管機構密切溝通，希望儘早推出MSCI中國A股指數期貨。

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