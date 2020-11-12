比，預期集團將於截至2020年9月30日止6個月錄得公司擁有人應佔溢利減少介乎約2,100萬至4,600萬元。

董事會認為，集團溢利減少或業績可能由盈轉虧乃主要由於本年並沒有如去年同期般因完成收購中華人民共和國四川省自貢市之一個物業發展項目而獲得一次性議價購買收益約6,000萬元，導致物業發展分部的貢獻下跌。

此下跌會因若干投資物業之估值虧損減少；公司債券組合按市價計算估值之公平值收益增加；及集團採取各項成本節約措施而得到部分抵銷。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020