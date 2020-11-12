新盤動向：柏傲莊II次輪銷售單位共錄逾1.7萬個登記
2020年11月12日 19:03
東網電視更多新聞短片
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，本周六(14日)將推出343伙進行次輪銷售，發展商已剛截止接受認購，共錄得逾1.7萬個認購登記，超額認購逾48倍。由於項目明日將會進行抽籤活動，展銷廳及示範單位由明日(13日)起至本周六將會暫停開放予公眾參觀。
該盤於上周六(7日)推出337伙展開首輪銷售，開售9小時所有單位已火速售罊，套現逾34億港元。發展商隨即加推第2號價單共343伙，包括38伙一房戶、190伙兩房戶及115伙三房戶，實用面積330至866方呎，折實平均呎價20,399元，折實售價699.2萬至1,765.0萬元，折實呎價17,868至22,994元。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020