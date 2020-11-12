IEA下調全球石油需求預測　警告疫苗突破難迅速提振市場

新冠肺炎疫情在歐洲地區再度升溫，國際能源署(IEA)下調全球石油需求的預測，並警告疫苗的突破不會很快重振市場。

外媒報道，該機構表示，儘管輝瑞在疫苗開發上的進展，使本周原油價格上漲至每桶45美元以上，但要到明年下半年燃料消費才會經歷到疫苗的明顯帶動。目前來看，疫苗如何及何時才能恢復正常生活為時尚早，預計不會在2021年上半年產生重大影響。

國際油價雙隻微揚，布蘭特期油每桶報43.9美元，升約0.16%，紐約期油報41.52美元，升約0.17%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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