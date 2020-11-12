商舖基金追價購入荃灣地舖　租金回報約3.9%

市傳政府將撤銷工商鋪辣招稅，有基金趁機追價買入舖位。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，剛以2,050萬港元購入荃灣沙咀道333-335號德仁樓2期地下A舖。該舖建築面積約700方呎，屬孖舖，門面闊約17呎，深約32呎。原叫價3,300萬元，累減約1,250萬元或約38%易手，成交呎價約29,286元。

舖位有兩個租客，分別是找換店及復康用品店，月租金收入共約6.6萬元，租金回報率約3.9%。他指出，該舖門面夠闊，計劃日後可分契獨立售出，故追價購入。舖位適合做飲食業等，預計兩間舖未來可各賣約1,600萬元，即合共約3,200萬元。該基金自今年肺炎後已購入共8間舖位，涉及金額共約1.7億元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020