樓市警號！將軍澳大額銀主盤湧現　總放盤價逾1.57億元

後市去向未明，將軍澳突然出現4伙大額特色戶銀主盤，總放盤價逾1.57億元。市場消息透露，其中天晉一個連天台「天池屋」單位，實用面積逾1,900方呎，於2011年以逾5,100萬元購入，現由銀主放售，連兩個車位叫價6,255萬元。

同區帝景灣一套頂層相鄰單位，實用面積均逾1,300方呎，現時均有租約，銀主分別開價3,150萬及3,240萬元放盤，較2016年購入價低約7%及12%。

另外，海天晉一個頂層單位，實用面積逾1,100方呎，2018年購入價約3,000萬元。現由銀主開價3,150萬元放售。

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