珠光控股出售廣州物業發展項目

目標公司為一間於中國成立之有限公司，主要從事投資控股，而其主要資產為附屬物業，即附屬樓宇以及其上之285個泊車位。名為「花城御景花園」之發展項目位於中國廣東省廣州市天河區珠江新城，是由13棟商住樓宇組成之綜合物業發展項目，連同附屬設施及停車場。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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