MS CONCEPT半年純利增1.8倍　縮擴展餐廳投資

據公告，至9月底止公司尚有未動用所得款項淨額2,960萬元，原定「設立中央廚房以維持食物質素」的580萬元直接取消，至於1,840萬元用作「擴展旗下位於香港策略地點的餐廳網絡」，經修訂後縮至1,390萬元，「改良及升級餐廳設施」的費用亦自原先的460萬元，減少至260萬元。

公司解釋，本港第三波疫情尚未過去，港府仍實施社交距離措施，現時應先專注於現有業務營運並鞏固市場地位，而此舉需要更多營運資金為其業務營運提供更強大支援。公司於權衡利弊後考慮採取審慎態度轉變業務策略，擱置按招股章程所述用作開設新自助餐廳及中央廚房的若干資本密集投資，並透過開設資金需求較小的新餐廳增加餐廳數目以維持競爭力。

另公司公布，截至9月底止半年收入8,330萬元，按年減少31.5%；錄股東應佔純利280萬港元，按年增1.8倍。不派息。期內獲港府自助40萬元及租金寬免約370萬港元。

至9月底，在港經營12間供應不同菜式的餐廳，當中以「犇殿」為名經營並供應古早味台灣火鍋的新餐廳已於2020年8月底起投入運作。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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