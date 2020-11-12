樓價UPDATES：美孚新邨持貨五年帳面僅賺95萬

藍籌屋苑續錄減價成交，荔枝角美孚新邨兩房單位，放盤3個月後，減價10萬元，獲資深投資者以810萬元購入予女兒自住。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔慧賢軒中高層A室，實用面積385方呎，兩房間隔，以818萬元易手，實用呎價21,247元，原業主於2005年以290萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利528萬元，單位升值182%。

●北角南方大廈中層O室，實用面積598方呎，三房間隔，獲區外首置客以615萬元承接，實用呎價10,284元，原業主於2007年10月購入上述單位投資，當時作價176萬元，持貨13年至今將單位沽售，帳面獲利439萬元，單位期內升值近2.5倍。

●北角維峯‧浚匯剛入伙，市場有近40餘個租盤，部分業主為求快租出，願意比平均叫價叫低10%，項目中層E室，實用面積265方呎，一房間隔，以17,000元租出，實用呎租64元，業主於2019年4月以675萬元買入，持貨1年，租金回報3厘。

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層C室，實用面積499方呎，兩房間隔，獲租客以20,000元租入，實用呎租約40.1元，業主於2017年4月以992.4萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.4厘，新租客為本區客。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀街24號頂層單位，兩房間隔，實用面積約667方呎，以820萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價10萬元，以約810萬元成交，實用呎價約12,144元，新買家為資深投資者，睇樓3次購入單位予女兒自住，原業主於2015年5月以約715萬元購入，轉售帳面賺約95萬元，物業升值約13.3%。

●何文田公主台中層C室，實用面積1,073方呎，套三房間隔，原業主原先打算以1,700萬元沽貨，最終以1,620萬元連車位售出，實用呎價15,098元，單位於2008年10月連車位購入價約780萬元，約12年間帳升值840萬元或約108%。

●紅磡海逸豪園12座低層A室，實用面積約546方呎，兩房間隔，原先開價1,000萬元放售，其後減價40萬或約4%，日前獲買家以960萬元以連租約形式承接，實用呎價約17,582元，原業主約於2010年3月以約430萬元購入，持貨約10年帳面獲利約530萬元，物業升值約1.2倍，新買家為投資者。

●牛頭角淘大花園B座低層2室，實用面積390方呎，兩房間隔，吸引新界區用家承接換樓，經商議後由630萬元，調減20萬至610萬元成交，減幅約3.2%，實用呎價約15,641元，原業主於2009年4月斥資162萬元購得，是次轉手帳面獲利448萬元，升值逾2.7倍。

●九龍灣德福花園J座高層4室，兩房間隔，實用面積約517方呎，以約16,500元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價2,300元，以1.42萬元租出，實用呎租約27.5元，新租客為新婚夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●將軍澳晉海1B座中層E室，實用面積495方呎，兩房間隔，議價後以842萬元易手，實用呎價17,010元，原業主於2017年10月以683萬元入市上址，持貨滿3年，現轉帳面獲利159萬元離場，單位升值約23%。

●將軍澳晉海II第5B座中層F室，實用面積約343方呎，一房間隔，望內園景，今年10月初開始放售，原叫價680萬元，經議價後減價24萬元或約3.5%，後以656萬元沽出，實用呎價約19,125元，原業主在2017年11月以約517.7萬元買入，持貨3年帳面獲利約138.3萬元，物業升值約27%。

－－－－－－

新界區

●東涌影岸‧紅B座高層G室，一房間隔，實用面積約446方呎，享山海雙景，放盤約1個月，叫價約650萬元，吸引外區首置客承接，雙方議價後以640萬元成交，實用呎價約14,350元，呎價創項目近期新高，原業主於2010年4月以約257.5萬元購入，轉手帳面獲利382.5萬元，物業升值約1.5倍。

●屯門大興花園2期1座高層C室，實用面積447方呎，兩房間隔，8月放盤叫價575萬元，單位之前不便睇樓，直至本月初租客遷走，交吉可睇樓，迅速獲外區上車客洽購，最終減價34萬元或約6%，以541萬元成交，實用呎價12,103元，新買家因有朋友居於附近，快速鎖定入市。

●屯門菁雋11月暫錄約5宗租賃成交，包括高層31室開放式單位，實用面積128方呎，租金叫價7,000元，放盤一星期，速獲一名單身上班族以6,800元承租，實用呎租53元，按業主於2019年8月以199萬元一手買入，租金回報約4.1厘

●元朗11月累錄46宗二手買賣，其中溱柏10座高層K室，實用面積301方呎，開放式間隔，叫價465萬元，議價後以460萬元易手，實用呎價15,282元，新買家為上車客，原業主於2017年6月以408萬元一手購入，現轉手帳面獲利52萬元，單位3年升值約13%。

●元朗PARK YOHO Genova第17座中層D室，實用面積587方呎，兩房半間隔，獲買家以765萬元買入，實用呎價約13,032元，原業主於2017年10月以730.2萬購入，持貨3年帳面升值4.8%，獲利約34.8萬元，新買家為外區客。

●大埔新興花園2座高層H室，實用面積463方呎，兩房間隔，議價後以555萬元易手，實用呎價11,987元，原業主則於2011年以268萬元買入單位，於2018年曾進行內部轉讓，現沽出單位，涉及10%額外印花稅即約55.5萬元，單位由2011年至今9年間升值約1倍多。

●沙田第一城11月暫錄約20宗成交，包括3座低層B室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以630萬元易手，實用呎價13,969元，原業主則於2008年以242萬元購入，持貨12年，帳面獲利388萬元離場，單位升值約160%。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020