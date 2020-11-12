南洋商業銀行推「內才通」私人貸款計劃

南洋商業銀行推出「內才通」私人貸款計劃，提供給來港工作的內地專業人士及企業家等，客戶由即日起至2021年3月31日，符合指定條件可享優惠，包括貸款額高達600萬港元或月薪20倍，還款期最長5年，實際年利率可低至最優惠利率(P)減2.25%，以及豁免申請手續費。

為方便內地來港工作的客戶，現時使用該行「發薪匯」服務，將在港薪酬以人民幣匯往該行同名個人帳戶或直系親屬帳戶，可豁免手續費，客戶亦可將在港一年的薪酬一次性匯入合資格帳戶，無須多次處理匯款手續。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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