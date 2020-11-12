【悲情樓市】綠表業主也移民　頌明苑減70萬急沽

本港社會持續不穩，過去3天已錄至少5宗移民賣樓個案，當中除私人住宅單位業主外，連未補價第二市場居屋用家也移民出貨。將軍澳頌明苑三房單位，減價後剛以450萬元售出，低市價約3%。而同區煜明苑「大三房」單位，多次降價後，現時放盤價不足6球，亦較市價為低。

香港置業范文濤表示，上述為頌明苑A座高層9室，實用面積約554方呎，原業主計劃移民遂將單位放售套現，最初以520萬元放盤，僅約20天後即獲外區客接洽，議價後減價70萬元，獲綠表首置客睇樓兩次購入，呎價約8,123元。資料顯示，原業主於1993年11月以約67.5萬元購入，是次轉售帳面賺約382.5萬元，升值約5.7倍。

●煜明苑放盤叫價不足600萬

同區另一個居屋屋苑都有同類放盤，他續稱，煜明苑一個低層單位，實用面積651方呎，原業主亦有移民計劃，早於8月時開價630萬元將單位放盤，直至9月已減至600萬元。由於單位仍未獲承接，近日叫價再調低至低於600萬元的價位。據了解，同面積高層單位，近期曾以610萬元售出。

事實上，私樓市場近期都頻錄移民賣樓套現。如將軍澳指標屋苑新都城1期5座高層套三房戶，原業主於2017年購入，其後裝修後一直自用，近日因計劃移民，約兩個月前推出單位放盤，最終減價60萬元，以820萬元獲同座換樓客購入，呎價15,589元。

而鐵路沿線的大型屋苑藍田滙景花園，一個10座低層戶，實用面積718方呎，原業主早已移居海外，近期亦決定「斬纜」，降價40萬元後，以980萬元沽出上址，項目套三房戶做價再低於千萬元，呎價13,649元。

港島中上價屋苑劈幅更急。早前北角海峰園南峰閣高層A室，實用面積約814方呎，原業主亦因有意移民，放盤後劈價170萬元，即以1,680萬元沽貨，新買家為同區客，呎價約20,639元。

●將軍澳現4個大額銀主盤

經濟環境持續轉弱，將軍澳區近日一口氣出現4個大額銀主盤，總叫價逾1.57億元，個別開價比購入時更低。市場消息指，其中帝景灣一套頂層兩個相鄰單位，實用面積均逾1,300方呎，現時都連有租約，銀主分別開價3,150萬元及3,240萬元放盤，較2016年購入價帳面低約7%及12%。

至於最大額放盤則為天晉一個連天台「天池屋」單位，實用面積逾1,900方呎，於2011年以逾5,100萬元購入，現由銀主放售，連兩個車位叫價6,255萬元，呎價逾3萬元。

●星漣海近10日至少3宗帳面貶值

樓市未被看好，心急業主繼續蝕讓離場。馬鞍山星漣海近10日以來，連錄至少3宗帳面貶值個案，其中一個三房單位，減價後以約1,140萬元沽，較3年前購入價帳面低近15%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，上址為3A座極低層D室，實用面積780方呎，開價1,200萬元放盤約4個月，因有換樓需要，降價60萬元後售出，呎價約14,615元。原業主於2017年以1,336萬元購入，帳面貶值約196萬元。資料顯示，上址於一手購入時有機會獲得發展商提供最高約7.5%現金回贈。

●單幢樓瑆華9年蝕146萬

單幢細單位跌幅更明顯。資料顯示，銅鑼灣瑆華低層一房單位，以755萬元登記售出，以實用面積383方呎計，呎價僅約19,713元，單位約9年帳面蝕約146.4萬元，跌幅達約16%。而是次做價料屬項目的二手市場低位，成交呎價亦罕見低於2萬元。

大嶼山津堤亦錄「蝕本」個案。資料顯示，該盤2座高層戶，以1,300萬元登記售出，原業主持貨約7年，帳面蝕約168萬元。

事實上，有不少業主寧願蝕使費都要套現。Q房網衛國雄指，元朗PARK YOHO Genova第17座中層D室，實用面積587方呎，外區客以765萬元購入，呎價約13,032元，原業主持貨3年，帳面只賺約4.8%或約34.8萬元。即使扣除購入時的回贈優惠，料有機會損手離場。

此外，資料顯示，金鐘星域軒一個高層戶，以2,000萬元登記沽出，呎價位僅約2.2萬元，低市價至少約20%，單位約9年帳面升值約900萬元。

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