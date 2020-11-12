阿聯酋航空半年勁蝕近300億　裁減24%人手

受疫情打擊，阿聯酋航空逾30年來首錄虧損，截至9月底止上半年勁蝕38億美元(約296.4億港元)，收入銳減74%至37億美元，期內乘客載運量暴跌95%至150萬人次，貨運量則減少35%。

行政總裁馬克圖姆在聲明中表示，今個財政年度開始時，航空業基本上已停頓，形容情況是「史無前例」。

因應逆境，阿聯酋航空過去半年已減少人手24%至8.4萬人，並透過動用現金儲備、銀行和股東融資包括杜拜政付注資20億美元，以維持業務運作。不過，截至9月底止半年，公司現金仍減少14億美元至56億美元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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