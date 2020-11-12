鴻海集團首3季盈利按年跌逾17%

全球「代工」一哥台灣鴻海集團(台股:2317)公布，今年首3季盈利558.17億新台幣(下同)，收入3.34萬億元，按年分別跌17.35%及7.02%。

綜合報道，鴻海周四(12日)已召開業績說明會，董事長劉揚偉表示，第4季客戶新品需求優於預期，消費產品需求很強，料今季該類產品按季倍升，帶動整體營業收入按季及按年增長可期，意味比去年第4季的單季次高紀錄更進一步。對於鴻海股東，則維持每年的40%股息率。

單計今年第3季，鴻海盈利約308.55億元，高於市場預期，按年微升0.6%，按季則升34.9%。

有關美國總統大選的影響，劉揚偉預期，可能要到明年1月20日後才能確定，但隨後他強調，台灣鴻海科技集團在美國威斯康辛州的投資建廠計劃，無論誰當選美國總統，都會按照計劃持續進行。

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