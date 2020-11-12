騰訊：發展金融科技業務策略不會大變

他亦表示，現階段仍未知有關政策的實際執行方法，但強調會尊重監管，同時會與監管機構緊密溝通、合作，確保業務處於監管框架內。並指，騰訊的核心業務為社交廣告、視頻遊戲等，故監管實際上未對公司整體業務帶來太大影響。

他認為，目前政府仍是支持行業發展的，推行新政只是防止一些不當行為，有助確保行業的長期健康發展。實際上，不單中國，整個世界的科技發展都係非常快速，因此需要更多的監管，以保障行業的利益平衡。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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