騰訊：發展金融科技業務策略不會大變
2020年11月12日 22:13
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就內地準備收緊網絡小額貸款的監管，騰訊控股(00700)總裁劉熾平表示，集團發展金融科技業務的策略不會因此大變，因為收入多元化，而且公司本來就恪守監管要求及審慎管理風險，甚至因此刻意控制借貸及財富管理等金融產品的規模，況且招牌小貸服務「微粒貸」本來就由騰訊持股的持牌銀行微眾銀行提供。
他亦表示，現階段仍未知有關政策的實際執行方法，但強調會尊重監管，同時會與監管機構緊密溝通、合作，確保業務處於監管框架內。並指，騰訊的核心業務為社交廣告、視頻遊戲等，故監管實際上未對公司整體業務帶來太大影響。
他認為，目前政府仍是支持行業發展的，推行新政只是防止一些不當行為，有助確保行業的長期健康發展。實際上，不單中國，整個世界的科技發展都係非常快速，因此需要更多的監管，以保障行業的利益平衡。
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