中芯坦言技術有排追　華為任總咁講……

巧合的是，華為創辦人任正非日前再就內地晶片行業發表高見，指中國突破中國發展晶片製造局限的關鍵並不在於晶片的設計，而是製造設備和化學試劑等，因此中國需要更重視基礎工業和化學產業，培育相關人才，尤其是能融會貫通跨領域創新的人。他又提到，設備和化學劑市場規模不大，憂慮社會急於求財的氣氛令企業不願意花錢耐心研發。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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