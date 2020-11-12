中芯坦言技術有排追 華為任總咁講……
2020年11月12日 22:13
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任正非（互聯網）
曾任台積電資深研發處長的中芯國際(00981)聯合首席執行官梁孟松坦言，中芯距離世界一流晶圓代工企業還有一定技術差距、還有很長的路要走。
巧合的是，華為創辦人任正非日前再就內地晶片行業發表高見，指中國突破中國發展晶片製造局限的關鍵並不在於晶片的設計，而是製造設備和化學試劑等，因此中國需要更重視基礎工業和化學產業，培育相關人才，尤其是能融會貫通跨領域創新的人。他又提到，設備和化學劑市場規模不大，憂慮社會急於求財的氣氛令企業不願意花錢耐心研發。
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