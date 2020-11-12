夜市UPDATES：資金重回科企！納指續揚　騰訊ADR高3%

市場對拋售科技股，轉向周期性股票的做法表示質疑，美股三大指數延續周三走勢，道指目前報29,295點，跌102點或0.35%；標指3,566點，跌6點或0.18%。

周三美股納指收高2%，部分挽回了此前連續兩日下挫所致跌幅，周四報11,836點，升50點或0.43%。

港股期指夜市目前報26,287點，升69點，高水118點。騰訊控股ADR較港股高2.93%。

本周初疫苗研發傳出重大利好，使投資者期待疫情期間遭受重創的經濟與行業將以更快的速度復甦。在這種背景下，周一和周二投資者連續拋售高增長型的科技股，大量湧入價值股和周期性股票。

BMO Capital Markets首席投資策略師Brian Belski表示，現在斷言科技股已死還太早了。美國多州甚至全國實行進一步防疫封鎖措施的可能性大增，這些因素都增強了我們對科技股的信心與投資興趣。

滙豐私人銀行首席市場策略師Willem Sels表示，不完全認同撤出科技股轉向價值股的觀點。

數據方面，美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數減少4.8萬人，至70.9萬人，少過預期的73.1萬人；前周止持續申領人數減少43.6萬人，至678.6萬人，亦少過預期的682.5萬人。

另外，美國10月消費物價指數(CPI)以及扣除食品和能源的核心CPI按月計均持平不變，市場原預期分別升0.1%和0.2%；按年計，CPI升1.2%，核心CPI則升1.6%，分別低於預期的1.3%和1.7%。

【22:30】市場再次聚焦新一輪封鎖措施對經濟的影響，大市現整固，美股開市早段下跌，道指跌205點，至29,191點；標指跌11點，至3,561點；納指跌15點，至11,771點。

景順多元資產基金經理麥凱表示，自己雖不是醫療專家，但似乎不太可能迅速回復至疫前的世界，經濟復甦的形態看起來很像雙底衰退。

高盛策略員包括Peter Oppenheimer則預期，增長加速、孳息曲線斜率增加以及商品價格上升下，資金將持續輪轉到周期性和價值股之上，但這不等於增長股將捱沽，穩健的企業勢繼續具有吸引力。

監管機構文件顯示，藥廠輝瑞行政總裁布拉周一沽出逾13萬股輝瑞，價值約560萬美元，同日輝瑞與德國夥伴BioNTech公布疫苗開發取得重大進展，刺激輝瑞股價急漲近15%。輝瑞股價早段跌1.04%至38.1美元。

藥廠Moderna表示，已從最後階段的新冠肺炎疫苗人體測試收集到足夠資料，足以開始進行分析，刺激股價早段漲升2.1%至84.21美元。

摩根士丹利將軟件商Salesforce的評級由「增持」下調至「持平」，指出該公司的訂閱模式可能短期內令盈利和現金流受壓。Salesforce股價早段跌1.9%至249.12美元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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