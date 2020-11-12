拼多多上季月活躍用戶增長13%　股價漲逾兩成

與此同時，內地民眾走出疫情後繼續增加於網上購物，拼多多上季錄得月活躍用戶(MAU)增長13%至6.43億以上，期內商品交易額按年增長73%，收入按年增長89%至142億元，勝市場預期。至於股東應佔虧損則按年縮窄約65%至7.84億元，虧損主要是由於該公司大手提供購物補貼去搶奪新用戶。

內地日前就網絡平台反壟斷展開公眾諮詢，摩根士丹利之前發表報告，指拼多多進取的補貼政策較大機會中招。拼多多副總裁劉偉接受外電訪問時表示，該公司注意到內地推動網絡平台的反壟斷監管，並正在研究，但一直符合法規地經營。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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