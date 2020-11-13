東方日報B1：騰訊上季破天荒賺385億 飆九成
2020年11月13日 00:27
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騰訊業績勝預期，專家睇好股價前景。
有「股王」之稱的騰訊控股(00700)周四收市後公布，今年第三季股東應佔盈利按年增長89.09%至385.42億元人民幣(下同)，創新高，撇除若干非現金項目及併購交易影響的非國際財務報告準則(non-IFRS)純利按年增長32.32%至323.03億元的單季新高，比市場預期略高。
該公司上季純利之所以大漲近九成，主要是本業以外的其他收益，因為投資公司估值增加而按年大漲逾11倍至115.51億元，事關這家「科技綜合企業」於今年熱炒的美團(03690)和京東集團(09618)均有逾一成持股。
業績出爐前，資金已急不及待搶貨，其中「北水」周四再透過港股通淨買入約27.65億港元的騰訊，兩個交易日狂掃貨約95.2億港元，騰訊股價周四(12日)反彈4.72%，收報577港元。騰訊美國預託證券(ADR)周四早段報590.78港元，較香港收市價高13.78港元或2.39%。
截至9月止至一季，騰訊收入按年增29.01%至1,254.47億元，同創單季新高兼勝預期。當中，智能手機遊戲收入按年增61.2%至391.73億元，繼續由《王者榮耀》及《和平精英》支持，之後會以《王者榮耀》為藍本推出兩款新遊戲、一部動畫及一部電視劇。至於上季個人電腦(PC)遊戲收入按年微升1.13%至116.31億元，扭轉連挫9季的頹勢。
涵蓋微信支付和雲服務的「金融科技及企業服務」上季收入按年增長24.28%至332.55億元，增速再度跌穿三成。管理層指，疫情對雲及其他企業服務收入仍有影響，項目部署及新合約簽署有所延誤，惟預計只是短暫。
公司續指，其支付業務於線下交易滲透率上升之際，雜貨及服裝等零售行業於微信小程序的交易增加；並預期理財通在支付用戶的滲透率仍低，正循投資者教育及增加產品種類推動其發展。
就內地監管部門準備收緊網絡小額貸款的監管，總裁劉熾平稱，騰訊發展金融科技業務的策略不會大變，因為收入多元化，而且公司本來就恪守監管要求及審慎管理風險，甚至因此刻意控制借貸等規模，況且招牌小貸服務「微粒貸」本來就由持牌銀行微眾銀行提供。
至於內地擬加強對網絡平台的反壟斷監管，他表示，現階段仍未知有關政策的實際執行方法，強調會與監管機構緊密溝通和合作。而騰訊核心業務為社交廣告和遊戲等，監管實際上未對集團的業務帶來太大影響。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，技術上騰訊股價於550港元關口有支持，理論上阿里巴巴(09988)所面對的網絡小額貸款及平台反壟斷監管對騰訊影響不大，況且網絡平台近年競爭已很激烈，內地擬加強反壟斷監管實際上不見得會對騰訊的「重倉股」京東和美團有很大影響。
不過，溫氏認為，這份季績只是「對辦」，現價只宜小注，暫時先上望600元，尤其是機構投資者轉倉買舊經濟股的浪潮應該未完。
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