東方日報B1：騰訊上季破天荒賺385億　飆九成

業績出爐前，資金已急不及待搶貨，其中「北水」周四再透過港股通淨買入約27.65億港元的騰訊，兩個交易日狂掃貨約95.2億港元，騰訊股價周四(12日)反彈4.72%，收報577港元。騰訊美國預託證券(ADR)周四早段報590.78港元，較香港收市價高13.78港元或2.39%。

截至9月止至一季，騰訊收入按年增29.01%至1,254.47億元，同創單季新高兼勝預期。當中，智能手機遊戲收入按年增61.2%至391.73億元，繼續由《王者榮耀》及《和平精英》支持，之後會以《王者榮耀》為藍本推出兩款新遊戲、一部動畫及一部電視劇。至於上季個人電腦(PC)遊戲收入按年微升1.13%至116.31億元，扭轉連挫9季的頹勢。

涵蓋微信支付和雲服務的「金融科技及企業服務」上季收入按年增長24.28%至332.55億元，增速再度跌穿三成。管理層指，疫情對雲及其他企業服務收入仍有影響，項目部署及新合約簽署有所延誤，惟預計只是短暫。

公司續指，其支付業務於線下交易滲透率上升之際，雜貨及服裝等零售行業於微信小程序的交易增加；並預期理財通在支付用戶的滲透率仍低，正循投資者教育及增加產品種類推動其發展。

就內地監管部門準備收緊網絡小額貸款的監管，總裁劉熾平稱，騰訊發展金融科技業務的策略不會大變，因為收入多元化，而且公司本來就恪守監管要求及審慎管理風險，甚至因此刻意控制借貸等規模，況且招牌小貸服務「微粒貸」本來就由持牌銀行微眾銀行提供。

至於內地擬加強對網絡平台的反壟斷監管，他表示，現階段仍未知有關政策的實際執行方法，強調會與監管機構緊密溝通和合作。而騰訊核心業務為社交廣告和遊戲等，監管實際上未對集團的業務帶來太大影響。

不過，溫氏認為，這份季績只是「對辦」，現價只宜小注，暫時先上望600元，尤其是機構投資者轉倉買舊經濟股的浪潮應該未完。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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