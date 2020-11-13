歐股周四受壓　空巴跌逾2%

歐洲股市周四(12日)受壓，英國富時100指數收報6,338點，跌43點或0.68%；法國CAC指數收報5,362點，跌82點或1.52%；德國DAX指數收報13,052點，跌163點或1.24%。

英國經濟見反彈，第三季度經濟按季增長了15.5%，由於全國范圍的封鎖措施削弱了經濟活動，第二季當地經濟增速出現了前所未有的暴跌19.8%。

醫療保健和化工集團默克(Merck KGaA)上調了全年盈利預期，料不計特殊項目前的核心收益可能在50.5億歐元至52.5億歐元之間，主要是疫情增加了對生物技術實驗室用品的需求。默克集團股價收跌0.53%。

飛機製造商空中巴士與德國空軍簽訂38架戰機合約，空巴股價跌2.75%。

蘇黎世保險集團表示，與新冠肺炎疫情有關的財產保險索賠保持穩定，約為4.5億美元，第三季度財險毛承保保費按年增長3%，蘇黎世保險股價靠穩升0.73%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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