鮑威爾：美經濟復甦不均衡　疫情構成風險

美國聯儲局主席鮑威爾接受外媒訪問時表示，所有國家的政府都必須應對新冠肺炎所引發的危機，認為在爆發疫情的情況下，如果民眾沒有恢復信心，經濟就無法實現全面復甦。

他又說，聯儲局需要在貨幣政策上採取更多行動，同時美國國會則可能需要就刺激方案作出進一步的立法支持。

鮑威爾說，美國復甦比預期更快更強，但復甦不均衡，也不完整，而疫情持續對經濟構成風險。他續說，就中期而言，疫苗研發進展是好消息，但現在評估疫苗對經濟前景的影響還言之過早，認為未來數月可能會面臨挑戰。

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