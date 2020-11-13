紐約期金回升近1%　美匯指數大致平穩

投資者對新冠肺炎的憂慮未消，國際金價周四(12日)上揚。紐約12月期金收報每安士1,873.3美元，升0.6%。美匯指數報92.97，大致平穩。

芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，黃金市場關注美國刺激措施的落實進程，同時留意新冠肺炎確診個案持續上升。

ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中表示，從技術上講，黃價仍在1,850美元至2,070美元之間的主要橫向通道內，警告一旦持續降至該區間的低端，並明顯跌破該水平，則可能為進一步下跌提供空間。

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