美股收市：道指跌317點　Moderna急升逾6%

市場再次聚焦新一輪封鎖措施對經濟的影響，大市現整固，美股周四(12日)受壓。道指收報29,080點，跌317點或1.08%；標指收報3,537點，跌35點或1%；納指收報11,709點，跌76點或0.65%。

景順多元資產基金經理麥凱表示，自己雖不是醫療專家，但似乎不太可能迅速回復至疫前的世界，經濟復甦的形態看起來很像雙底衰退。

高盛策略員包括Peter Oppenheimer則預期，增長加速、孳息曲線斜率增加以及商品價格上升下，資金將持續輪轉到周期性和價值股之上，但這不等於增長股將捱沽，穩健的企業勢繼續具有吸引力。

監管機構文件顯示，藥廠輝瑞行政總裁布拉周一沽出逾13萬股輝瑞，價值約560萬美元，同日輝瑞與德國夥伴BioNTech公布疫苗開發取得重大進展，刺激輝瑞股價急漲近15%。輝瑞股價周四下跌2.47%。

藥廠Moderna表示，已從最後階段的新冠肺炎疫苗人體測試收集到足夠資料，足以開始進行分析，刺激股價急升6.51%。

摩根士丹利將軟件商Salesforce的評級由「增持」下調至「持平」，指出該公司的訂閱模式可能短期內令盈利和現金流受壓。Salesforce股價全日跌1.87%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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