致富醒你iBond以外之選：收息基金

新一批通脹掛鈎債券(iBond)認購反應熱烈，但每位客戶獲分派手數不多，剩餘資金可透過其他投資工具收息，以對抗持續的超低息環境。相比iBond每半年派息一次，部分收息基金以「月月收息」來吸引投資者。

致富財富管理部總經理張德明表示，市面上的收息基金以債券基金為主，另有一些是股票基金或股債混合基金，特點同樣是定期分派現金收入予基金持有人。

視乎基金所投資的資產類別，具投資級別的環球債券基金和亞洲債券基金近日的年息率介乎3至4厘，高收益債券基金則有6至9厘，但要留意當中存在的風險。

他預期，以大中華區佔比較多的債券基金前景可看高一線，因亞洲在疫情控制上比歐美優勝，料區內經濟可較快復甦。

在揀選收息基金時，他提醒除了要留意基金的年息率，亦要注意計算基金價格升跌的年度總回報，以提防一些表面上派息平穩的基金，實際是透過扣減資產淨值(NAV = Net Asset Value)來維持派息，最終拖累了基金全年總回報。

一般收息基金的息率和回報並沒有保證，但如果投資者着重資金的流動性，萬一需要在短時間內沽出投資組合套現時，債券基金是其中一項較佳選擇。

客戶現可透過「致富通」應用程式或致富網頁，靈活投資基金。由即日起至2020年12月31日，基金最低認購金額5,000港元或700美元，另透過「致富通」手機應用程式申請網上基金認購，享有低至0元認購費優惠。