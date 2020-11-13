【商品點評】溫灼培：黃金吼低吸 長遠仍看俏

周初傳出新冠肺炎疫苗快將面世，市場憂慮疫情一旦過去，全球央行不用再加推量寬，甚至可能回收之前發放的資金，令金價失去支持，一度跌穿1,850美元水平。就上述市場對金價下跌的解釋，筆者完全不感認同。

相反，對於金價周初的下跌，筆者認為純粹是因為環球股市大升，吸引了投資者把資金抽離黃金市場，把資金轉投向股市博更高回報所致。

投資者必須理解，過去一直支持金價原因，是美元的領導地位受到歐元及人民幣挑戰。當市場對全球第一大貨幣美元變得不信任，便只好相信黃金。這正是黃金資金避難所背後的真正意義。只要這基礎因素不變，筆者仍會長遠看好金價的大方向，而任何下跌相信只會是短暫變化。

金價於8月初高見2,075美元後，其價格走勢輾轉回落，令不少投資者開始對金價失去信心。這也是可以理解，美元的領導地位受挑戰是不爭事實，但這挑戰會是長期性及會在一個緩慢的步伐中進行，投資者很難要求金價不斷出現上半年的急升情況。技術上，料金價於2,000美元仍會遇上龐大上升阻力。若金價有機會跌到1,800至1,850美元區間，建議可伺機吸納作長線投資，長遠預期金價有能力重返2,000美元之上。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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