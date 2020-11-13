【專家點評】石醴泉： 美國瘋狂放水 通脹隨時重臨

「通脹會重臨嗎？」看似是一個不貼地的題目，疫症目前還在全球肆虐，歐美仍在用盡全力防止經濟下沉，大部分投資者把注意力放在通縮上，通脹從何而來？但事實上，部分具前瞻性的經濟學家已看到通脹重臨的風險。基金管理人的工作就是要耳聽八方、膽大心細、準備充足，大家也不妨聽聽通脹或再臨的理據，之後才下定論。

其實只要細心看，今次美國聯儲局和政府對刺激經濟的做法，較2008年量化寬鬆更加進取，效果也更加顯著。

在2008年金融海嘯前，央行基本上只會控制短期利率。每當經濟下滑時，聯儲局便會調低聯邦基金利率，希望低利率能刺激借貸，增加公司投資或個人消費，從而幫助經濟。但問題是公司和消費者不一定有借貸意欲，銀行也可能因風險原因不願意批出貸款，繼而影響低利率對經濟的推動力量。

故此，環球央行在金融風暴之後更進一步推出量化寬鬆政策，在市場向投資者購買政府債券，推高債券價格，壓低利率。這樣一來，投資者因為賣債而增加的現金存量能帶動消費，而現金存量的增加也會導致銀行存款增加，銀行有機會因「水浸」而提高批出貸款的意欲。

不過，理論和實踐往往難以相向而行。聯儲局在2008至2014年實施了3次量化寬鬆，總資產規模增長約4倍，但對經濟增長和通脹的推動效用卻不大，商業銀行對貸款的態度依然審慎，美國經濟也依然疲軟。

在今次疫症下，美國政策反應看來對比2008年金融風暴時更進取。第一，聯儲局出手比金融風暴更快且狠，可能看見量化寬鬆對通脹影響不大，所以放心大膽出擊。第二，美國國會主導疫症財政開支，由聯儲局全力支持，基本上是政府把錢直接存入消費者和小微企業口袋裏，不用再被動地等待消費者和公司來借貸。第三，政府透過Paycheck Protection and Main Street Lending Programs直接借出低息貸款，公司在某些情況下甚至不需要還款，不需再擔心銀行不願貸款的問題。這些政策效果立竿見影，雖然美國經濟勁縮，但9月美國M2貨幣供應按年增速卻達到24.2%，創過去30年以來最高。

一些經濟學家開始擔心，大幅貨幣增長會否導致通脹重臨？他們的憂慮不無道理。第一，今屆聯儲局局長處於弱勢，過去兩年已經不停被總統壓迫他實行寬鬆貨幣政策。現在再加上疫症開支計劃由國會主導，並由聯儲局支持，一定程度上，該局的獨立性就被削弱。第二，經濟學泰斗佛利民曾經説過「沒有東西比政府短期計劃更加長期」，經濟學家也開始擔心政客今次嘗過甜頭後，在未來也只會不斷推出新計劃為自己牟取選票，使聯儲局更難控制通脹。最後，中美貿易戰和中西意識形態的分歧愈來愈大，這或會減慢環球貿易流通量，增加通脹壓力。雖說暫時難以估計通脹回歸的時間，但通脹再臨的風險確實大幅提高。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)

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