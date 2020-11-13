君實生物澄清媒體報道　保留通過法律手段追責權利

公司指出，2018年12月17日，特瑞普利單抗注射液用於治療既往標準治療失敗後的局部進展或轉移性黑色素瘤經NMPA有條件批准上市，於2019年2月底正式上市銷售。這是國內首個獲批的國產PD-1單抗，以臨床II期關鍵註冊臨床試驗結果有條件獲批上市的治療用生物製品1類創新型生物製劑。

特瑞普利在進行新藥申請時，國內並無針對既往標準治療失敗後的局部進展或轉移性黑色素瘤的抗PD-1單抗獲批，且特瑞普利與既有療法相比對疾病的嚴重結果有明顯改善作用，屬針對治療嚴重疾病或降低疾病進展至更嚴重程度且具有未被滿足臨床需求的藥品，符合有條件批准的相關條件。

另外，根據www.clinicaltrials.gov公示信息，美國禮來製藥停止的ACTIV-3臨床試驗是一項在新冠肺炎患者中開展的評估LY-CoV555聯合標準治療(瑞德西韋)對比安慰劑聯合標準治療(瑞德西韋)的III期臨床試驗，該研究不涉及公司產品JS016，只涉及禮來製藥的另一個中和抗體LY-CoV555。截至目前，JS016已順利完成中國、美國2項健康受試者I期研究。

在國內，由公司發起的一項在新冠病毒感染者中評價JS016初步臨床療效和安全性的國際多中心Ib/II臨床研究仍按原計劃進行。JS016同時正在美國開展1項由禮來製藥發起的聯合LY-CoV555的II期研究(BLAZE-1，NCT04427501)。

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