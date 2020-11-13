【宏觀分析】麥嘉嘉：高風險資產受捧 美元恐轉弱

環球股市場出現明顯的板塊輪動，此前受疫情衝擊的服務業、銀行板塊重拾動力，科技股則面臨沽壓。市場風險偏好上升，資金由避險資產轉移至風險資產，傳統避險資產美國10年期國債遭拋售，10年期美債孳息升破0.9厘，重回今年3月時水平。風險偏好的恢復可能意味着美元回歸弱勢。

同時，「垃圾債」受追捧，彭博巴克萊美國公司高收益債券指數收益率創下4.56厘的歷史新低。債息反映出資金正由低風險的美國國債，轉移至較高風險的美國企業高收益債。

中美股市似在形成一個大型頂部，板塊輪動，在正常範圍內震盪整理。我們對亞州市場看高一線，中國「十四五」規劃落地執行，「內循環」的主要看點是新型城鎮化、要素市場化改革。

港股相對A股的優勢主要體現在兩方面：一是港股有差異化的核心資產，包括科技龍頭、國際大牌奢侈品和化妝品、時尚消費品潮牌、運動服飾龍頭和博彩等。這些資產的估值已系統性重估，2021年保持底倉配置。

二是港股周期股性價比高於A股。但港股優質順周期標的主要是金融股和地產基建上游，後周期景氣的可選消費行業上，港股則不及A股。2021年交易全球復甦，港股周期股總體彈性更高，A股也值得細心挑選行業。

展望未來，「業績消化估值」是2021年的核心思路，包括周期成長、基本面預期穩定的核心資產和低估值。2021年第一季復甦到過熱，具體時間上，周期的預期差可能會很快消除，周期輪動可能在2021年第一季完成。中短期的重點是後周期景氣的汽車和家電，以及低估值的銀行。2021年第二季順周期當中，「業績消化估值」能力強的方向可能已經兌現了一定漲幅，開始關注「業績消化估值」中能「看長做短」的方向，重點方向包括：核心資產再聚焦白酒、醫藥生物、休閒服務，及景氣科技如消費電子、新能源汽車。

（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

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