【市前重點睇】道指跌317點　紐油考驗40美元關

●美匯指數企92.96，港匯見7.7542，離岸人民幣(CNH)於6.6152水平上落，美元兌日圓處105.1，歐元升至1.1806，英鎊跌至1.3122。金價漲至1,876美元。布油弱見43.53美元，紐油跌至40.64美元。道指期貨上升。

●美國聯儲局主席鮑威爾說，美國復甦比預期更快更強，但復甦不均衡，也不完整，而疫情持續對經濟構成風險。

●美國10月政府預算赤字2,841億美元，較去年同期的赤字1,246億美元急升至少1倍，市場預期為赤字2,750億美元。

●美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數減少4.8萬人，至70.9萬人，少過預期的73.1萬人。

●美國10月消費物價指數(CPI)以及扣除食品和能源的核心CPI按月計均持平不變，市場原預期分別升0.1%和0.2%；按年計，CPI升1.2%，核心CPI則升1.6%，分別低於預期的1.3%和1.7%。

●美國10年期國債孳息率跌9.37點子，報0.8815厘。

●港股ADR指數按比例計算，收報25,958點，跌210點或0.81%。

●即月恒生指數夜期收報26,175點，跌43點，高水6點，成交19,918張。

●紐約12月期油收報每桶41.12美元，跌0.33美元或0.79%；布蘭特1月期油收報每桶43.53美元，跌0.27美元或0.61%。

●紐約12月期金收報每安士1,873.3美元，升0.6%。

●歐洲央行行長拉加德表示，現階段新冠肺炎疫情所引發的不確定性稍為降低，但不希望對接種疫苗予以過多的關注。

●英倫銀行行長貝利：金融領域已就脫歐問題準備就緒。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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