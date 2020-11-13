特朗普簽署行政命令　禁國民投資31家由解放軍操控企業

美國總統特朗普於當地時間周四(12日)簽署行政命令，禁止美國資金投資多間由中國解放軍擁有或控制的中國企業，藉此加強在大選後對北京的施壓。命令會在明年1月11日起生效。在該行政命令下，多間中國大型企業會受影響，當中包括中國電信、華為、中國移動、中船重工、中國建築及監控設備製造商海康威視等。

華府此舉是阻止美國的投資公司、社會保障基金及其他公司買賣31家在今年初，被國防部認定受中國軍方控制的中國企業股份。有美國官員表示，有關措施是為了保障投資者避免資助這些企業。

特朗普在行政命令的聲明中說，他發現中國「增加利用美國資金資助軍事、情報和其他安全系統的發展和現代化，令中國可繼續直接威脅美國本土和海外駐軍」。

經整理美國於6月及8月先後兩次公布的清單，31家受影響中企名單如下：

中國航空工業集團公司(AVIC)

中國航天科技集團公司(CASC)

中國航天科工集團公司(CASIC)

中國電子科技集團有限公司(CETC)

中國南方工業集團公司(中國兵器裝備集團)

中國船舶重工股份有限公司(CSIC)

中國船舶集團有限公司(CSSC)

中國北方工業集團公司(中國兵器工業集團)

杭州海康威視數位技術股份有限公司

華為技術有限公司

浪潮集團

中國航空發動機集團(AECC)

中國鐵建股份有限公司(CRCC)

中國中車股份有限公司(CRRC)

南京熊貓電子股份有限公司

中科曙光

中國移動有限公司

中國廣核集團

中國核工業集團公司

中國電信集團有限公司

中國交通建設公司(CCCC)

中國運載火箭技術研究院(CALT)

中國東方紅衛星股份有限公司(中國航天科技集團有限公司第五研究院控股的上市公司)

中國聯合網絡通信集團有限公司

中國電子信息產業集團公司(CEC)

中國化學工程集團公司(CNCEC)

中國化工集團有限公司(ChemChina)

中化集團有限公司

中國建築集團有限公司

中國長江三峽集團有限公司

核工業建設股份有限公司(CNECC)

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