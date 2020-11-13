【股民熱話】呢期魚缸「蟹貨」當造！小心誤墮「雙輸」陷阱…

月初，股民仍對中國科技股表現滿懷希望，預計今年全球最大宗新股--螞蟻集團上市會帶領科技股升勢邁向高峰。雖知螞蟻上市臨埋門撻Q，股民大失預算，再加上內地監管當局出招整治金融科技，消息震散科技股，五大科技股以大成交洗白白，唔少高追而未及跳車的股民，刻下都滿手「蟹貨」，諗緊點樣可以做作家--「安逃生」！

還須留意，早前筆者提過，23日恒生科技指數會推出期指產品，到時不妨留意吓大戶點部署倉位，推敲吓到底今次洗白白，係方便大戶建好倉，抑或綷純鬥快沽貨攞錢，後市仲有排跌。

此外，筆者要提一提，面對近期幾大科技股成交放量地大跌，部分傳統產業重磅股則見資金流入，但其實流入的資金量相對科技股的沽壓不成正比，相信係大戶要沽科技股，就買些少傳統重磅股托住指數而已，並唔係真心真意睇好傳統產業股翻身。故若然諗住蝕沽科技股，轉投傳統股博繼續上升，小心表錯情，變成「雙輸」！

畢竟，歐美疫情惡化，被疫苖研發進展消息淡化了，但若然更多封鎖措施出台，歐、美股市終會受累而作調整，傳統產業股的經營環境未言好轉，何來翻身的條件？更何況，疫苖推出尚未有確實時間，要實現全球大部分人口接種至少須要一、兩年時間，過分憧憬疫苖效應而追捧傳統經濟股，小心又被套牢！

東網產經專欄作者 帥哥

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