【專家點評】古勝：煤氣可以吼呢個位入市...

港股過去三個交易日，都在26,500點關前受阻，今日(周五)升跌將對短線走勢有啟示。早前恒指頭肩底升穿頸線向上，理論上已達量度升幅上方，加上月線圖亦已見降軌阻力，老古料短線向淡居多。不過，老古並唔係建議做淡，始終目前香港本地「水浸」，唔知好友會否突然反攻，有意做淡者，不如等跌勢已成再順勢跟進。

再睇走勢，煤氣過去數月營造圓底向上，昨最高見12.36元，重返7月初相對高位，其後遇阻回落，昨收市微升0.5%報12.1元。預料短線需要整固才有機會再上，可考慮於11.8元水平小注吸納，向上阻力位為13元，向下11元為支持位。

東網產經專欄作者 古勝

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