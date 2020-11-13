【專家點評】楊俊文：新科技股或再有一波大跌

早前幾大新科技股騰訊、美團、阿里、小米、比亞迪股份、京東等普遍出現近10％跌幅，三大成交股騰訊、阿里及美團成交近天量870億，市場說法是受反壟斷指南影響，但筆者對此並不認同。

原定螞蟻金服在11月5日上市，納指在10月中由12,000點水平跌至11月2日約11,000點水平。即使在拜登傳出勝出大選當總統後，納指跟隨暴升3,000點的道指上升都只不過升至12,000點水平，並不能破9月高位。這件事一早反映出納指高處不勝寒，累積升幅太高估值更是超現實，明顯不過就是無力。

而香港這些新科技股在螞蟻金服上市護航下，在納指下跌底下持續上升，升到螞蟻金服上市失敗後都只作輕微回調。同時在拜登當選後又再跟隨美股爆升，全線大幅破頂，食盡兩家茶禮。但現實歸現實，為螞蟻上市托高相關股以提升螞蟻上市價及氣氛的資金遲早都會平倉。

當剛剛見高位跳船遇着剛剛新鮮出爐的反壟斷法就順勢來個調整，總叫做出師有名，實質只是高位散貨。預期幾個月至最少半年內有關atmx等新科技股都不會再升回高位，螞蟻上市前後的瘋升都不復再。有興趣買入的投資者要有足夠耐心，等再一波大幅回調才吸納新科技股。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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