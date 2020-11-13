中美科技戰：美國商務部暫不執行TikTok禁令

美國特朗普政府要求中國影音分享程式TikTok在90天內撤出美國業務的限期周四(12日)屆滿，美國商務部決定暫不執行TikTok禁令，以遵守賓夕法尼亞州聯邦法院做出的判決，等待進一步的法律進展。

此前，有3名TikTok創作者針對特朗普政府的禁令提出訴訟，賓州地區法院在10月30日對該訴訟作出裁決，叫停美國政府禁止向TikTok提供技術服務的禁令。美國司法部指出，已對禁制令提出上訴。

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