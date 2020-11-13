新冠肺炎：華特迪士尼第4財季轉蝕7.1億美元

美國華特迪士尼公布，第4財季轉盈為虧，錄得虧損7.1億美元，市場預期虧損16.95億美元，去年同期盈利10.54億美元。期內收入147.07億美元，按年倒退23.07%，仍較市場預期的141.95億美元高。

至於其串流服務Disney+付費用戶增長至逾7,300萬戶，高過預期的6,550萬戶。

集團的主題樂園、體驗及消費品業務收入按年急挫61%，至26億美元。受新冠肺炎疫情影響，第4季分部營業收入的淨不利影響約為24億美元。

華特迪士尼股價市後一度飆逾6%，其後升幅收窄至3.29%，至139.98美元。

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