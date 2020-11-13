首期港幣23萬起　入手墨爾本東南部Burwood East大型綜合項目

澳洲央行早前減息至0.1厘的歷史新低，想把握低息時機置業當地第二大城市墨爾本，全澳洲最大地產代理之一Ray White今期誠意推介，在墨爾本東南部Burwood East的大型綜合項目Burwood Brickworks內，最後期數之一的公寓Ardent Collection。整個項目由擁有96年歷史的澳洲發展商Frasers Property傾力打造，榮獲澳洲環保建築議會六星級環保認證，足見其規模、配套以至地段均屬高質，首期僅23萬港元起，折合呎價低至2,200港元起，更可享高達17萬港元樓價折扣優惠。

Deakin大學區一帶一直供不應求，主因學生數以萬計但大學宿位僧多粥少，加上這區更是墨爾本第一私立女子學校PLC及Top 3中小學所在地，吸引不少家庭客追棒。回顧區內上一個新盤，已經追溯到5年前，加上東南面全新別墅愈來愈矜貴，單是Box Hill等地二手叫價已破百萬澳幣，所以座落在Burwood East的大型綜合項目Burwood Brickworks更見吸引。

Ardent Collection屬五層高的低密度公寓，主打開則大的一、兩房上車盤，其中一房已達600多方呎，連花園單位最大更達1,700多方呎；並自設住客會所，專享私人宴會廳、圖書館等設施，私隱度極高。

至於Ardent Collection的便利程度亦勝人一籌，皆因與項目內已落成的六星環保購物中心僅一街之隔，商場佔地14萬方呎，有齊超市Woolworths及全墨爾本首間LUXE巨幕影院之餘，更設有全球首創、屬最先進的環保技術。

因整個Burwood Brickworks項目，冀予住戶享受零污染生活空間，所以商場二樓設有2,000平方米屋頂農場，一方面將農作物直接供應給商戶食肆，同時又可回收食肆的咖啡渣及廚餘作有機施肥；並自設全太陽能板吸光儲電及雨水收集箱，以實踐低碳及可持續概念。

Burwood Brickworks所在的Burwood East，位處著名華人區的Box Hill及Glen Waverley之間，駕車前程兩地僅10分鐘，旺中帶靜，有如香港跑馬地，而且樓價仍較這些地區低水，加上澳洲房地產代理Homely數據顯示，Burwood East揮低Glen Waverley、Box Hill、Doncaster等，成為當地人評分最高的華人區，可見當地人對這區的房屋需求殷切。

整個大型綜合項目Burwood Brickworks，佔地18公頃，是全墨爾本東南部最後一塊大型住宅地皮項目，共提供逾700套住宅，包括逾400個公寓單位及約300間聯排別墅，對上一次開售的公寓已是一年半前，聯排別墅每次開售更即日售罄，而全屋苑至今亦已售出3分2單位。Stacey提到，項目前身是上世紀30年代澳洲主要的紅磚生產地，由Frasers Property於6年前收購此地皮，改建為現時的Burwood Brickworks大型綜合項目。

成立於1924年的Frasers Property，過往設計了眾多的多功能、經典級大型綜合住宅項目，如悉尼市中心的Central Park、悉尼Macquarie Park年度大盤Midtown等，公司被業界譽為市場指標，更經常投得與政府合作機會，多個由其開發的項目終成為當區地標並改變居民生活模式，引領地區發展升勢。難怪每次Frasers Property有大型Masterplan項目發展，都會成為投資者焦點。

有興趣人士，歡迎在本周五至日蒞臨銅鑼灣世貿中心20樓2001室(Frasers Property香港辦公室)，參加墨爾本Burwood Brickworks展銷會，屆時還有免費投資講座予大家參加，為大家講解揀墨爾本邊區華人區置業攻略，如Burwood East、Box Hill、Doncaster、Glen Waverley等區應該點揀自住投資？邊區入場價最親民？又有邊區真正多香港人住？屆時會優點缺點大比拼！

墨爾本Burwood Brickworks展銷會

日期：11月13至15日 (星期五至日)

時間：星期五 下午2時至9時

星期六、日 上午11時至下午7時

地點：銅鑼灣世貿中心20樓2001室

(Frasers Property香港辦公室)

免費投資講座

墨爾本各大華人區全面大比拼 自住投資揀邊區

時間：星期五 – 下午3時及下午7點半

星期六日 – 下午1時及下午4時

與我們專家聯絡：2376 1088