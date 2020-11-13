【港股開市】內地電訊股急挫　滙豐續回吐

港股開市偏軟，恒生指數跌54點，報26,114點；國企指數低開23點，報10,555點；科技指數逆市升65點，報7,772點。

美國總統特朗普周四(12日)再度簽署針對中國投資的行政命令，禁止美國資金投資多家由中國解放軍擁有或控制的中國企業，當中包括中國移動及中國電信，兩股開市挫5.8%及4.8%；而中國聯通亦低開3.4%。

大型科網股繼續反彈，騰訊及阿里巴巴齊高開2.2%，開市分別報590港元及258.6元；小米集團升0.2%；美團及京東集團升2%及3.7%。

滙豐控股持續回吐，開市跌2.1%報37.55元。其他重磅金融股都偏軟，建設銀行跌1.4%；友邦保險跌0.6%；工商銀行跌0.4%；中國平安跌0.1%。

石油股跟隨油價回調，中國海洋石油跌2.4%；中國石化跌2.2%；中國石油跌1.6%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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