A股快報：三大指數向下走　煤及酒股受壓

內地股市向下走，滬綜指低開11點或0.3%，報3,327點；深成指低開36點或0.2%，至13,755點；創業板指數低開不足1點或0.04%，至2,699點。

板塊方面，煤炭及釀酒股齊跌1%，金融及石油股同跌0.7%，水泥及家電股均跌0.5%，地產股跌0.2%；而有色金屬股則升0.2%。

中國聯通跌0.8%，公司5G共建共享工作組組長苗守野稱，年底已計劃240個本地網2G退網，最快明年底實現2G全面退網。另外，美國總統特朗普周四(12日)再度簽署針對中國投資的行政命令，禁止美國人投資與中國軍方有關聯的31家中國企業中包括聯通。

比亞迪高開逾6%，比亞廸漢EV周四迎來第20,000輛新車下線，公司副總裁兼乘用車事業群COO何志奇稱，漢EV單月產能即將突破萬輛。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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