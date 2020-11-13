高盛新晉60位合夥人　數量創22年最少

華爾街大行高盛集團新一屆合夥人數量創1998年以來最少。該行在兩年一次的晉升中，任命60位新合夥人，只有10年前的大約一半水平。

是次得到晉升的女性和非裔高層數量基本不變，不過由於總人數減少，他們的比例分別提高了1個百分點。

該行行政總裁所羅門(David Solomon)曾表示，希望限制合夥人隊伍人數，以保持其獨有性。事實上，高盛部分著名合夥人離職，部分被迫退出，亦幫助所羅門縮小其合夥人規模。

高盛於1869年成立，到1999年上市前一直沿用合夥人制度。雖然該行早已公司化，但一直保留合夥人制度的一些傳統，包括每兩年提拔新一批合夥人，作為獎勵及激勵具潛質員工的方法，合夥人通常會拿到大約100萬美元的底薪，以倍數計的特別花紅，並有機會免費投資私募基金，還可以參與公司的投資項目及獲得其他福利。該行於1999年上市後，無疑使合夥人更加富有，但同時令該行股權結構漸起變化。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020