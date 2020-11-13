平治母企戴姆勒擬轉型生產自動駕駛電動車　將縮細公司規模

平治汽車(Mercedes-Benz)母企德國車廠戴姆勒行政總裁Ola Kaellenius表示，隨着平治尋求在自動駕駛電動汽車的時代重新定義豪華車，5年後該公司的規模將會變小，屆時將專注於通過基於軟件的服務獲得經常性收入。

目前，該公司正在加快從內燃機汽車轉向其他汽車的計劃，在此過程中將會裁員，理由是製造電動汽車比製造傳統的汽油車或柴油車費時更少。

ING分析師指出，電動汽車的電池和發動機只有200個零件，而內燃機和變速器至少有1,400個零件。

Kaellenius稱，從化石燃料轉向電池動力，意味公司須加倍提高效率，以便騰出資源來製造電動汽車和自動駕駛汽車。公司正在招聘很多新的軟件工程師，以及電池化學和電氣化方面的專家。

此外，戴姆勒表示有可能在中國製造新車型，看好未來10年中國是其最具增長潛力的市場。公司擬利用其在中國市場上土增長，以投資於數碼技術領域。

Kaellenius透露，希望為客戶提供新的數碼服務，以便在公司於2024年發布新的汽車操作系統時，能夠利用輔助駕駛功能和信息娛樂服務等新的經常性收入來源賺錢，「不妨將其想成是一部iPhone，新的軟件更新可以帶來新的服務和功能，而服務和功能可以不斷添加，美妙之處就在於此。」

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