新冠肺炎：IMF籲各國不應過早退出支持性財政及貨幣政策

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，全球各大經濟體現時3個政策優先項，包括全力控制疫情、持續提供財政和貨幣政策支持、在重振經濟的同時將經濟轉型納入考量。

她強調，應當確保重振經濟的支持性舉措不是意在重複昨天的經濟，而應該以塑造明天的經濟為導向，各國不應過早地從支持性的財政和貨幣政策中退出。他強調，只有各大經濟體在國內重振經濟的同時，在全球層面上共同協調採取行動，全球才能走出這次危機。

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