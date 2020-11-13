【大行報告】野村將騰訊目標價下調至690元

投資銀行--野村上調對騰訊2020及2021財年收入預測均1%，對其訊2020及2021財年每股盈利預測分別降1%及升2%，並維持給予「買入」的投資評級，但目標價由703港元降至690港元，主要考慮騰訊金融科技業務的估值有所下調，由原來3,000億美元下調至2,610億美元。

廣告業務方面，該行認為騰訊第三季有所改善，按年增速亦由第二季的13%加快至16%，主要受惠媒體廣告復甦。騰訊視頻在第三季有熱播劇集，加上大品牌廣告商包括汽車、地產等亦有表現，帶動了媒體廣告業務，而社交廣告收入亦按年增長21%，增速雖較次季有所減慢，惟在預期範圍內。

該行認為，騰訊在金融科技及雲業務收入按年增長24%，低於該行預測的26%，主要因為雲業務收入受疫情影響項目有所延遲。金融科技方面，第三季整體交易量按年增長三成，主要受惠商業支付日活躍用戶及用戶交易額提升，而微信小程序滲透率提升亦有帶動線下交易、及生活電商服務等的表現，愈來愈多內地初創透過小程序創業，估計將會為小程序及微信支付帶來更多機會。

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