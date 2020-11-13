【大行報告】野村將騰訊目標價下調至690元
2020年11月13日 10:26
東網電視更多新聞短片
投資銀行--野村上調對騰訊2020及2021財年收入預測均1%，對其訊2020及2021財年每股盈利預測分別降1%及升2%，並維持給予「買入」的投資評級，但目標價由703港元降至690港元，主要考慮騰訊金融科技業務的估值有所下調，由原來3,000億美元下調至2,610億美元。
騰訊控股(00700)今年第三季業績稍勝預期，當中收入及按非通用會計準則計算的盈利增長亦較預期佳，主要受惠手遊收入按年強勁增長61%，較該行預測的53%為佳；另期內PC遊戲收入按年升1%亦勝預期。該行預計，騰訊第四季手遊收入將按年升48%，主要考慮到Supercell方面的整合，展望2021年維持穩健，因為公司於海外市場推出了新遊戲「英雄聯盟：激鬥峽谷」，手遊版的「地下城與勇士」亦有望在明年推出。
廣告業務方面，該行認為騰訊第三季有所改善，按年增速亦由第二季的13%加快至16%，主要受惠媒體廣告復甦。騰訊視頻在第三季有熱播劇集，加上大品牌廣告商包括汽車、地產等亦有表現，帶動了媒體廣告業務，而社交廣告收入亦按年增長21%，增速雖較次季有所減慢，惟在預期範圍內。
該行認為，騰訊在金融科技及雲業務收入按年增長24%，低於該行預測的26%，主要因為雲業務收入受疫情影響項目有所延遲。金融科技方面，第三季整體交易量按年增長三成，主要受惠商業支付日活躍用戶及用戶交易額提升，而微信小程序滲透率提升亦有帶動線下交易、及生活電商服務等的表現，愈來愈多內地初創透過小程序創業，估計將會為小程序及微信支付帶來更多機會。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020