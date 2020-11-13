【大行報告】美銀上調騰訊目標價至681元

該行預計，騰訊未來將繼續改善其熱門遊戲，以及推出更多手遊的不同版本。不過，部份熱門遊戲，如《天涯明月刀》、《決勝時刻》等均未有推出時間表，預期未來數季的增長將受高基數影響。

報告指騰訊將針對改善產品和廣告特性，其中包括綜合廣告系統和服務/產品銷售團隊、增加視頻廣告量，包括接入外部合作伙伴，同時改善小程序的交易付款、廣播等程序，相信公司社交媒體廣告會錄穩健增長，而媒體廣告則錄溫和增長。

第三季騰訊雲業務增長放慢，因銷售和項目實施活動未恢復，但只屬暫時性；金融科技方面，公司將繼續擴展投資產品，線下業務復甦有助其支付業務發展跑贏同業。

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