【大行報告】麥格理上調騰訊目標價至846元
2020年11月13日 10:27
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投資銀行--麥格理發表的研究報告指出，騰訊控股(00700)第三季業績表現穩健，估計2021年該股會是科網股中表現最強之一，並認為其遊戲前景、廣告及金融科技方面的彈性保持強勁，故將其目標價由815港元升至846元，相等於2022年預測市盈率36倍，並維持給予「跑贏大市」的投資評級。
該行認為，騰訊第三季業績強勁主要是受手遊收入帶動，因為相關的遞延收入貢獻帶動手遊收入按年大增61%，高於該行早前預測的40%，新遊戲如「天涯明月刀」及「英雄聯盟：激鬥峽谷」料可為2021年及之後的增長鋪路。
該行又指出，騰訊的在線上廣告方面按年增長16%，較該行的預測增長20%略遜，但認為受惠庫存增長及成本效益較高，估計之後仍有空間增長，估計朋友圈加入第五條廣告將可為公司帶來10%以上的增長。雖然廣告業務未算太強，但騰訊仍然是兩大平台之一，隨着庫存增加、市場份額提升，估計朋友圈加入第五條廣告後可帶來更多庫存，並維持其中期增長表現。
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