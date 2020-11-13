【大行報告】麥格理上調騰訊目標價至846元

該行認為，騰訊第三季業績強勁主要是受手遊收入帶動，因為相關的遞延收入貢獻帶動手遊收入按年大增61%，高於該行早前預測的40%，新遊戲如「天涯明月刀」及「英雄聯盟：激鬥峽谷」料可為2021年及之後的增長鋪路。

該行又指出，騰訊的在線上廣告方面按年增長16%，較該行的預測增長20%略遜，但認為受惠庫存增長及成本效益較高，估計之後仍有空間增長，估計朋友圈加入第五條廣告將可為公司帶來10%以上的增長。雖然廣告業務未算太強，但騰訊仍然是兩大平台之一，隨着庫存增加、市場份額提升，估計朋友圈加入第五條廣告後可帶來更多庫存，並維持其中期增長表現。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020