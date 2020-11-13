【大行報告】瑞銀上調騰訊目標價至700元

該行初步評估的結論顯示，相對其他同業，騰訊受小額貸款及任何潛在的反壟斷法規的影響較少，若遊戲內容監管在明年上半年收緊，與其他內容類型相比，其遊戲面對的風險亦較少。

該行預期騰訊第四季的手遊收入按年增長45%，按季則跌3.8%，較早前的預期上調7.4%，並認為有潛在上行空間，故維持給予「買入」的投資評級，目標價由原來的650港元上調至700元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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