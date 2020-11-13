【瑞通推介】恒指跌穿兩萬六　資金一面倒開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新冠肺炎確診個案持續高企，另總統特朗普簽署行政命令，禁止美國投資中國軍方相關公司。道指隔晚收報29,080點，跌317點或1%。

恒指周四(12日)高位升至26,460點高位後回落，收報26,169點，跌57點或0.2%。周五(13日)早段最多跌260點，一度失守26,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾5,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近2,700萬元，反映投資者看好後市向上。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。

上月內地新能源汽車銷量按年增幅逾倍，今月首周車市零售表現亦見平穩。另據報廣東擬打造大灣區氫燃料電池汽車產業發展示範區。近期自上市高位210元回落的比亞迪股份，周四大漲12.7%，以全日最高位177元收市，收復10天線。周五早段一度再飆9%，高見193元，其後升幅大為收窄至3%，於182元附近徘徊。恒指季檢周五收市後公布，市場預料比亞迪是染藍熱門之一。另有券商看好比亞迪明年首季新能源乘用車出貨量可按年升1.25倍。上日有逾6億元北水淨賣出比亞迪。輪證資金流方面，逾20萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾270萬元淨流入。

京東集團公布「雙11」期間平台累計下單金額超過2,715億元人民幣，按年增長32.8%再創新高。另京東將於下周一(16日)公布截至9月底的季度業績。京東連續兩日急挫後，周四飆7.6%收市，報323元，重越50天線，周五早段最多再升逾4%，一度重上338.8元。逾2,100萬元在周四淨流出其好倉，淡倉同日則有約410萬元淨流入。

騰訊控股季績勝市場預期，上季股東應佔盈利385.42億元人民幣，按年升89%；收入1,254.47億元人民幣，按年增29%。其中，手遊收入按年增長61%，金融科技及企業服務收入按年升24%。騰訊周四曾升逾6%至586元，收市報577元，上揚4.72%。周五早段曾再升約3%，觸及594.5元。北水周四繼續掃騰訊，淨流入金額逾27億元。輪證資金流方面，逾2,300萬元在周四淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流入。

10月新增貸款6,898億元人民幣，創1年來低位，建設銀行周四高開在6.2元後持續受壓，曾跌至6.02元，最終收跌0.8%於6.14元。周五早段再跌約3%，失守6元關。周四有逾160萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾290萬元淨流入。

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