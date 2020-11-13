港股格局：姚浩然料在25800至26500點上落
2020年11月13日 10:38
東網電視更多新聞短片
時富財富管理董事總經理姚浩然表示，近期新、舊經濟股輪流起動，港股走勢難有突破，料恒指將在25,800至26,500點上落。不過，他相信資金輪動已告一段落，後市走勢主要看疫苗方面的進展，建議投資者勿跟車太貼，刻意將新經濟股轉去舊經濟股，宜留意股份的業務前景及盈利能力，再作判斷。
騰訊(00700)第3季賺385.42億元人民幣，按年升89%，業績好過市場預期。姚指，內地擬加強監管網絡平台壟斷，但相信對騰訊影響不大，股價早前跟隨板塊向下，在佳績支持下有望反彈，但不建議高追，不妨待回調至570元樓下再作考慮。
恒指公司周五(13日)收市後公布季檢結果，姚浩然認為美團(03690)繼續為「染藍」大熱，主要由於市值夠大，且交投活躍，加入恒指成分股有一定代表性。另外，主打內循環概念的安踏體育(02020)，亦有機會問鼎藍籌。不過，他認為除非進行超短線操作，否則毋須消息前買定，可待股價回調至合適位置再部署。
至於美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國資金投資多家由中國解放軍擁有或控制的中國企業，受影響的企業包括電訊營運商中國電信(00728)、中國移動(00941)等。姚表示，消息對中資電訊股有一定影響，加上行業盈利增長前景受限，且股價長期低迷，板塊並非值博之選。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020