港股格局：姚浩然料在25800至26500點上落

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，近期新、舊經濟股輪流起動，港股走勢難有突破，料恒指將在25,800至26,500點上落。不過，他相信資金輪動已告一段落，後市走勢主要看疫苗方面的進展，建議投資者勿跟車太貼，刻意將新經濟股轉去舊經濟股，宜留意股份的業務前景及盈利能力，再作判斷。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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