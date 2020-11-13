中國經濟：年關前資金缺口9000億美元　人行取向成疑…

外媒報道，中國經濟復甦步上軌道，中國人民銀行（央行）副行長劉桂平上周表示，定會退出寬鬆政策，只是時間問題，惟這引發市場流動性趨緊的擔憂，因目前市場資金缺口仍高達9,000億美元，人行取態成關鍵。

外電報道，年關前中國的現金需求將大增，如下周一有6,000億人民幣的中期借貸便利(MLF)到期，預計人行會注資協助維持流動性，但11、12月將有總計1.2萬億人民幣的MLF到期，年底貸方還需償還至少3.7萬億元人民幣的銀行間短期債券，並再動用1萬億元人民幣購買主權債券。

由於擔憂流動性收緊，使銀行在相互借貸時要求更高的利率，AAA級銀行發行的1年期可轉讓定期存單(NCD)利率攀升至去年6月以來最高。報道引述分析指，人行劉桂平的言論偏鷹派，暗示貨幣供應將收緊，下周一低於2,000億人民幣的淨注資顯然不足以安撫市場。

中國10年期國債孳息率升至1年來最高，11月已升6個基點。國債的最大買家為商業銀行，不排除擔憂現金供應不足，已導致拋售短期債券，投資固定收益市場亦捉襟見肘，其中一些銀行甚至需要出售所持證券來籌集資金。

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