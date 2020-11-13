港股格局：郭思治籲避開電訊股 美團未必染藍
2020年11月13日 11:05
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恒指周五早間在26,000點附近拉鋸。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指由今月初低位24,232點，逐步升至今周二的26,474點，累升2,242點，高位出現反覆也屬正常，只要恒指仍處26,000點附近，就不用太擔心。不過，由於港股成交開始減少，大市向上動力減弱，投資者在部署上宜保守一點，不要操之過急。
美國總統特朗普的行政命令拖累內地電訊股被拋售，中國移動(00941)和中國聯通(00762)跌約5至6%。他指現時相關板塊正處風眼，短期宜先避開。然而，特朗普一直也有打壓中國5G，但5G相關公司股價普遍調整過後也會回升，相信內地電訊股也不會一沉不起。
至於騰訊控股(00700)放榜後股價做好，升約3%，他指騰訊業績亮麗，但預期股價不會出現爆炸性上升。另投資者對美團(03690)進身恒指成分股的看法較正面，惟他認為染藍機會一半一半，即使成功染藍，亦未必可為股價帶來很大刺激。美團周五升超過7%。
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