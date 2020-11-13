港股格局：郭思治籲避開電訊股　美團未必染藍

恒指周五早間在26,000點附近拉鋸。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指由今月初低位24,232點，逐步升至今周二的26,474點，累升2,242點，高位出現反覆也屬正常，只要恒指仍處26,000點附近，就不用太擔心。不過，由於港股成交開始減少，大市向上動力減弱，投資者在部署上宜保守一點，不要操之過急。

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