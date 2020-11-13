渣打上調人民幣預測　明年次季料升至6.3

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔預計，拜登上任美國總統之後，會將中美關係急速惡化的勢頭暫停，並為兩國在共同關心的領域重建有限的合作。事件類風險降低有利人民幣匯率更好的反映基本面，全面調升未來幾年人民幣匯率的預測。

劉稱，早前人民幣的升勢已提前預支了拜登勝選的利好因素，未來的升勢將放緩，但仍上調今年底人民幣兌美元預測至6.55(此前預計為7.02)，明年首季度預測進一步升至6.4(此前預測為7.1)，明年第2季度將升至6.3(此前預計為7.15)。

劉表示，因為此後經濟領先優勢下跌，料匯率將逐步回落，預計2022至2025年人民幣兌美元在6.5至6.7之間震盪(此前預計7.0至7.3)。

人民幣兌美元周五(13日)走勢偏軟，離岸人民幣(CNH)最新報6.6203，跌0.04%；在岸人民幣(CNY)暫跌0.1%，報6.6220。

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