財庫局許正宇：積金局修訂今刊憲　MPF買A股比例可逾一成

財庫局局長許正宇在其網誌表示，隨着內地資本市場不斷改革發展和開放，財庫局與監管機構一直審視和檢討與此相關的監管規例。其中，香港的強積金計劃目前已有一定程度投資於內地的A股(截至9月30日佔強積金總資產1.12%，約110多億港元)，但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資以及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

他早前跟業界交流，聽到意見認為A股國際化程度不斷提升，應被納入「核准證券交易所」的名單。在與積金局協調及作出研究後，將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」名單的條件已經成熟，相關修訂亦已於今日(13日)刊憲，即時生效。修訂將為強積金投資管理人提供更大的靈活性，在符合相關監管規例及基金產品設計的框架情況下，可增加投資在內地交易所掛牌的股票，令強積金資產有更多元的投資機遇。

據港府憲報，積金局目前列44個交易所為「核准證券交易所」，當中除了美國、英國、日本等成熟市場，也有台灣、菲律賓、印尼、馬來西亞等多個亞洲區內新興市場。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020